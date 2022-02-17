Пресс-версии игры случайно (или «случайно») попали не только к подписавшим NDA журналистам.

Системы — это такие вещи, которые время от времени дают сбой. Вот и система рассылки ключей для пресс-версий Elden Ring также ошиблась, в результате чего копии игры, предназначенные для рецензентов и ответственных блогеров, попали и в шаловливые ручки случайных пользователей, которые не подписывали с FromSoftware и Bandai Namco никаких соглашений. Как следствие, в Сети сегодня, за неделю с лишним до релиза игры, начали появляться сюжетные спойлеры и даже демонстрации игрового процесса.

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Хотя реакция Bandai Namco была достаточно оперативной, но многие уже успели провести трансляции, причём не только на уважающих законы сервисах вроде Twitch и YouTube, но и на местечковых ни перед кем не отвечающих «полупиратских» ресурсах.

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В связи с этим остерегайтесь спойлеров, если подобные вещи для вас критичны в деле самостоятельного прохождения игры. Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на всех актуальных платформах.