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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первый взгляд на Scathe — сильно напоминающий DOOM Eternal боевик от ветеранов индустрии
Внешне AAA, на деле — инди.
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На сегодняшний день жанр боевиков изъезжен до такой степени, что представить себе в нём что-то радикально новое уже крайне затруднительно. У небольшого основанного ветеранами AAA-индустрии коллектива Damage State, разрабатывающего мрачный футуристический шутер Scathe, такой цели, похоже, не стояло вовсе. Напротив: чем больше будет сравнений с культовыми боевиками, тем лучше. Взглянув на первый трейлер игрового процесса, у каждого невольно напросится ассоциация с DOOM (2016) и DOOM Eternal.

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Формально проект был представлен ещё несколько лет назад, однако официальный «премьерный» видеоролик был опубликован только сегодня. Scathe представляет собой ураганный кровавый боевик, где нам в роли надсмотрщика легионов ада необходимо выбраться из демонического лабиринта, полного злобных тварей, ожидающих нашей над ними расправы.

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Помимо одиночного режима в Scathe будет предусмотрен кооперативный режим. Игра будет доступна для ознакомления уже в этом месяце в рамках февральского фестиваля видеоигр в Steam. Релиз запланирован на этот год на всех актуальных платформах.

#damage state #scathe
2
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Сейчас обсуждают

Максим Грачёв
23:09
- Можно домашку списать? - Да, только не списывай точь в точь...
Первый взгляд на Scathe — сильно напоминающий DOOM Eternal боевик от ветеранов индустрии
omoikane
23:05
Там можно бесконечно такое скидывать. Всем известный факт. У них и фары потеют. Китайцы сейчас в разы лучше собраны(да даже китайцы 3 летней давности лучше собраны) :D По факту единственное что в тесл...
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Вова Огонь
23:03
Обычная дипломная работа студента-выпускника ВУЗа по специальности "геймдев".
Первый взгляд на Scathe — сильно напоминающий DOOM Eternal боевик от ветеранов индустрии
Overseer man
23:02
5G зомби на подходе. Уже сейчас в мире все больше облученных ходаков в никуда. Они как куклы. Нужно жечь эти вышки ради себя и своих близких, а также уничтожать вредные фонари.
К 2025 году четверть всех автомобилей с интернет модулем будут оснащены 5G
Togtyui
23:00
Блин, ты реально не понимаешь ситуацию. Никаких камазов не будет. Все мощности по прежнему забиты, а отбраковка не бесконечна. Закупочная цена в условиях дефицита не упадет ниже нижнего. Цены на видях...
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
Вова Огонь
22:58
Такое овно производит только Россия, ибо никому в мире, кроме русских кулибиных, оно даром не уcралось.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Павел Кандиев
22:56
Пос не пос, будут другие монеты. Адекватные майнеры не будут сливать оборудование, а переждут, вами описанного исхода можно ожидать только от кредитных дурачков
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Night_RedCat
22:53
Та даже Вик-он говорил не выделываться и просто купить 3060, а этот мусор Заглотский пусть майнерасы себе оставят.
Как купить живую видеокарту после майнинга – торгуемся за каждый дюйм по методике VIK-off
Дмитрий
22:52
ну просто не горят они так быстро как им хотелось. подстраивают запланированное устаревание учатся)) в жестких дисках так оно точно есть)) Я в этом убедился когда купил два харда от WD самое смешн...
WD сообщает о росте цен на флэш-память — стоимость SSD-дисков может ощутимо повыситься
wolfire
22:51
понаставят модов
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