Внешне AAA, на деле — инди.

На сегодняшний день жанр боевиков изъезжен до такой степени, что представить себе в нём что-то радикально новое уже крайне затруднительно. У небольшого основанного ветеранами AAA-индустрии коллектива Damage State, разрабатывающего мрачный футуристический шутер Scathe, такой цели, похоже, не стояло вовсе. Напротив: чем больше будет сравнений с культовыми боевиками, тем лучше. Взглянув на первый трейлер игрового процесса, у каждого невольно напросится ассоциация с DOOM (2016) и DOOM Eternal.

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Формально проект был представлен ещё несколько лет назад, однако официальный «премьерный» видеоролик был опубликован только сегодня. Scathe представляет собой ураганный кровавый боевик, где нам в роли надсмотрщика легионов ада необходимо выбраться из демонического лабиринта, полного злобных тварей, ожидающих нашей над ними расправы.

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Помимо одиночного режима в Scathe будет предусмотрен кооперативный режим. Игра будет доступна для ознакомления уже в этом месяце в рамках февральского фестиваля видеоигр в Steam. Релиз запланирован на этот год на всех актуальных платформах.