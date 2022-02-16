Из студии убежали порядка сорока сотрудников.

Официально о новой BioShock известно только то, что проект находится в разработке. На этом достоверная информация об игре, собственно, заканчивается. А там, где молчат официальные источники, как вы знаете, на помощь прибегают инсайдеры всех мастей. Так, согласно информации инсайдера Oops Leaks, который в минувшем году уже публиковал определённые сведения относительно новой BioShock, теперь сообщил, что новинка испытывает серьёзные трудности с разработкой.

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Как сообщает автор утечки, из студии Cloud Chamber за это время ушли около сорока сотрудников, включая ведущих разработчиков. Насколько известно Oops Leaks, издательство 2K Games недовольно результатами проекта и его положением, однако родительская компания Take-Two Interactive всё же пока остаётся верна предыдущим планам и рассчитывает выпустить новую BioShock до конца 2024 года.

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По словам инсайдера, часть разработчиков покинули студию самостоятельно, другую же часть уволили по различным причинам. Замена им уже активно ищется. Согласно источникам Oops Leaks, произошедшее в Cloud Chamber расценивают как «лёгкую реструктуризацию», но никак не производственный ад.