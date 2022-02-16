Официально о новой BioShock известно только то, что проект находится в разработке. На этом достоверная информация об игре, собственно, заканчивается. А там, где молчат официальные источники, как вы знаете, на помощь прибегают инсайдеры всех мастей. Так, согласно информации инсайдера Oops Leaks, который в минувшем году уже публиковал определённые сведения относительно новой BioShock, теперь сообщил, что новинка испытывает серьёзные трудности с разработкой.
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Как сообщает автор утечки, из студии Cloud Chamber за это время ушли около сорока сотрудников, включая ведущих разработчиков. Насколько известно Oops Leaks, издательство 2K Games недовольно результатами проекта и его положением, однако родительская компания Take-Two Interactive всё же пока остаётся верна предыдущим планам и рассчитывает выпустить новую BioShock до конца 2024 года.
По словам инсайдера, часть разработчиков покинули студию самостоятельно, другую же часть уволили по различным причинам. Замена им уже активно ищется. Согласно источникам Oops Leaks, произошедшее в Cloud Chamber расценивают как «лёгкую реструктуризацию», но никак не производственный ад.