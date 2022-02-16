Обновлено: После того, как «Коммерсантъ» предал огласке якобы план Минцифры касательно возможного введения налога на Steam, PlayStation Store и другие сервисы цифровой дистрибуции игр, в Сети многие встрепенулись. Включая и само Минцифры. Спустя несколько часов замглавы Минцифры России Максим Паршин опроверг изложенную ранее СМИ информацию.
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По словам господина Паршина, финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счёт введения сборов с иностранных площадок.
«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — уточнил Максим Паршин.
Оригинал: Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве сообщило о том, что Минцифры придумало способ наполнения фонда, за счёт средств которого будут создаваться отечественные патриотические игры, а также игры, рассказывающие про русскую культуру и историю. Способ довольно интересный: ввести дополнительный налог в размере 5 % от оборота в России на иностранные сервисы цифровой дистрибуции, как то: Steam, Epic Games Store, PlayStation Store и другие.
По подсчётам представителей Минцифры, поступления в фонд при этом могут достигать до десяти миллиардов рублей в год, которые можно будет направить на финансовую помощь отечественным девелоперам.
Идею поддержал глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв. По его словам, похожие меры уже давно активно применяются во Франции, а в Великобритании Национальный фонд видеоигр занимается поддержкой местных разработчиков. Кроме того, в Дании рассматривается законопроект о введении специального сбора в целях поддержки отечественных производителей кинофильмов. Как сообщается, доклад с соответствующими предложениями уже направлен в правительство.