Хорошо.

Обновлено: После того, как «Коммерсантъ» предал огласке якобы план Минцифры касательно возможного введения налога на Steam, PlayStation Store и другие сервисы цифровой дистрибуции игр, в Сети многие встрепенулись. Включая и само Минцифры. Спустя несколько часов замглавы Минцифры России Максим Паршин опроверг изложенную ранее СМИ информацию.

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По словам господина Паршина, финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счёт введения сборов с иностранных площадок.

«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — уточнил Максим Паршин.

Оригинал: Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве сообщило о том, что Минцифры придумало способ наполнения фонда, за счёт средств которого будут создаваться отечественные патриотические игры, а также игры, рассказывающие про русскую культуру и историю. Способ довольно интересный: ввести дополнительный налог в размере 5 % от оборота в России на иностранные сервисы цифровой дистрибуции, как то: Steam, Epic Games Store, PlayStation Store и другие.

По подсчётам представителей Минцифры, поступления в фонд при этом могут достигать до десяти миллиардов рублей в год, которые можно будет направить на финансовую помощь отечественным девелоперам.

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Идею поддержал глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв. По его словам, похожие меры уже давно активно применяются во Франции, а в Великобритании Национальный фонд видеоигр занимается поддержкой местных разработчиков. Кроме того, в Дании рассматривается законопроект о введении специального сбора в целях поддержки отечественных производителей кинофильмов. Как сообщается, доклад с соответствующими предложениями уже направлен в правительство.