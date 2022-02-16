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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали седьмого патча для Baldur’s Gate 3: новый класс варвара, переделанные ролики и интерфейс, а также многое другое
Проект «скорее всего» не выйдет в 2022 году.
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Разработчики из уважаемой студии Larian провели трансляцию Panel from Hell 5, в которой поделились подробностями седьмого патча для Baldur’s Gate 3, рассказали о ходе создания ролевой игры, приблизительных сроках релиза и дальнейшем развитии самой команды.

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В рамках трансляции был представлен новый класс персонажа — Варвар, который имеет два подкласса (Wildheart и Berserker). В первом случае (Wildheart или «Дикое сердце») герой может выбирать одно из нескольких сердец, которые представляют разные умения. Игрок также может получить заклинание, позволяющее открыть возможность говорить с животными и выбрать специализацию, определившись с духом зверя-сородича: Волк, Орёл, Медведь, Лось или Тигр. В каждом отдельно взятом случае герой получат свой набор бонусов.

Что до подкласса «Берсеркер», то тут всё намного проще: игрок делает ставку на ярость героя, чтобы наносить повышенный урон врагам. При выборе такого пути у Варвара также появляется возможность атаковать противника дважды за ход.

Ещё одно интересное нововведение седьмого патча — использование предметов окружения в качестве импровизированного оружия. У игрока будет возможность взять стул, скамейку и даже мелкого оппонента, чтобы швырнуть потом им во врага.

Отдельно специалисты из Larian поработали над системой стелса и распознавания. Во-первых, в игре теперь нельзя будет в отдельных случаях просмотреть содержимое закрытых или неисследованных локаций. Разработчики считают, что данное новшество должно положительно повлиять на дух исследования и приключения. Во-вторых, у героев с ночным зрением ориентирование в темноте в пределах реалистичного сектора обзора происходит лучше. Наконец, распознавание освещённых и затенённых локаций было существенно доработано.

Из других нововведений седьмого патча:

  • полностью переработанный интерфейс — теперь он более удобный, упорядоченный и красивый;
  • появились метательные ножи, ручные топоры, кинжалы и копья;
  • для более 700 роликов было подправлено освещение, модели персонажей, заменены анимации и многое другое.

Размер апдейта — около 32 Гбайт. Вся игра после его установки будет занимать около 100 Гбайт накопителя. На момент написания данного материала патч уже должен быть доступен.

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И самое главное — сроки выхода. Руководитель Larian заявил, что релиз Baldur’s Gate 3 «скорее всего» не состоится в текущем году.

#larian studios #baldurs gate 3
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