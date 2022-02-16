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Новости Software Михаил Андреев
Жалящие пчёлы и новая карта — в крупном обновлении Chivalry 2: House Aberfell
Ещё добавили новое оружие, экипировку и персонажа.
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С момента релиза Chivalry 2 мы «немножко» о данном проекте позабыли, но, к счастью, сегодня разработчики из Torn Banner Studios порадовали фанатов своего средневекового боевика, объявив о выходе крупного обновления под названием House Aberfell.

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Главным нововведением является одноимённая карта, рассчитанная на сражения с участием шестидесяти четырёх игроков. Вместе с тем в обновлении добавлен новый класс — Друид, добавлена возможность «освобождать» свиней и крестьян, бросать во врагов пчелиные ульи, а также орудовать мечом горца.

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Chivalry 2 вышла в начале лета прошлого года. К концу лета тираж игры составил один миллион копий. Хотелось бы верить, что на этом поддержка проекта не завершится даже несмотря на тот факт, что общая заинтересованность сообщества в Chivalry 2 крайне невысока.

#torn banner studios #chivalry 2
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