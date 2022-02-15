Разработчики из студии Door 407 выпустили стратегию Diplomacy is Not an Option почти неделю назад — 9 февраля. Речь пока идёт о раннем доступе в Steam, но публика осталась в восторге от общения даже с текущей версии проекта. На момент написания данного материала у стратегии было 89 % положительных отзывов из более 900 написанных.
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Сотрудники Door 407 выдержали предельно короткую паузу и представили дорожную карту обновлений для Diplomacy is Not an Option. В самое ближайшее время авторы собираются подправить сложность всех миссий, исправлять ошибки и полировать игру. А ещё они планируют добавить новые версии бесконечного режима:
- версия для тех, кто не хочет отвлекаться на сражения. Атаки противника тут будут «невероятно редким» явлением;
- версия бесконечного режима, в которой игрок воюет против армии короля.
Чуть позже в Diplomacy is Not an Option появится следующий контент и положенные исправления:
- улучшенный редактор карт;
- новые языки;
- новая ветка исследований, связанная с Университетом;
- переработанные модели гор, что должно сделать карты ещё живописнее;
- большее количество уровней сложности;
- новые внутриигровые механики;
- улучшенный интерфейс (проблема с мелким нечитаемым шрифтом будет решена);
- фоторежим;
- улучшенный UX размещения воинов на стенах в башнях;
- достижения.
А уже в релизной версии стратегии Diplomacy is Not an Option появится полноценная сюжетная кампания, состоящая из 12 миссий (включая 3, представленных в раннем доступе). В свежих миссиях появятся новые фракции с боссами в составе новых армий. Будут там и уникальные враги, к фракциям не относящиеся. Ещё для финальной версии проекта запланирован паззл-режим, переработанный редактор карт и целый ряд новых строений с внутриигровыми механиками.
В стратегии Diplomacy is Not an Option геймер примеряет на себя роль средневекового феодала, переживающего кризис среднего возраста. На своей должности он будет постоянно принимать по сотне решений в день по управлению городом и развитию экономики.
«Вы устали от монотонного и, кажется, бессмысленного интеллектуального труда. Наконец, судьба улыбнулась вам: орды врагов, полчища монстров и толпы взбунтовавшихся крестьян в любую секунду могут внести некоторое разнообразие в ваше расписание, и жизнь тогда заиграет свежими красками...» — гласит официальное описание к игре.