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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российские разработчики перспективной стратегии Diplomacy is Not an Option представили дорожную карту обновлений
Вплоть до релизной версии, а пока игра в раннем доступе.
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Разработчики из студии Door 407 выпустили стратегию Diplomacy is Not an Option почти неделю назад — 9 февраля. Речь пока идёт о раннем доступе в Steam, но публика осталась в восторге от общения даже с текущей версии проекта. На момент написания данного материала у стратегии было 89 % положительных отзывов из более 900 написанных.

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Сотрудники Door 407 выдержали предельно короткую паузу и представили дорожную карту обновлений для Diplomacy is Not an Option. В самое ближайшее время авторы собираются подправить сложность всех миссий, исправлять ошибки и полировать игру. А ещё они планируют добавить новые версии бесконечного режима:

  • версия для тех, кто не хочет отвлекаться на сражения. Атаки противника тут будут «невероятно редким» явлением;
  • версия бесконечного режима, в которой игрок воюет против армии короля.

Чуть позже в Diplomacy is Not an Option появится следующий контент и положенные исправления:

  • улучшенный редактор карт;
  • новые языки;
  • новая ветка исследований, связанная с Университетом;
  • переработанные модели гор, что должно сделать карты ещё живописнее;
  • большее количество уровней сложности;
  • новые внутриигровые механики;
  • улучшенный интерфейс (проблема с мелким нечитаемым шрифтом будет решена);
  • фоторежим;
  • улучшенный UX размещения воинов на стенах в башнях;
  • достижения.

А уже в релизной версии стратегии Diplomacy is Not an Option появится полноценная сюжетная кампания, состоящая из 12 миссий (включая 3, представленных в раннем доступе). В свежих миссиях появятся новые фракции с боссами в составе новых армий. Будут там и уникальные враги, к фракциям не относящиеся. Ещё для финальной версии проекта запланирован паззл-режим, переработанный редактор карт и целый ряд новых строений с внутриигровыми механиками.

В стратегии Diplomacy is Not an Option геймер примеряет на себя роль средневекового феодала, переживающего кризис среднего возраста. На своей должности он будет постоянно принимать по сотне решений в день по управлению городом и развитию экономики.

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«Вы устали от монотонного и, кажется, бессмысленного интеллектуального труда. Наконец, судьба улыбнулась вам: орды врагов, полчища монстров и толпы взбунтовавшихся крестьян в любую секунду могут внести некоторое разнообразие в ваше расписание, и жизнь тогда заиграет свежими красками...» — гласит официальное описание к игре.

#diplomacy is not an option #door 407
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