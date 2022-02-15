Вчера компания CD Projekt RED анонсировала прямую трансляцию, посвящённую Cyberpunk 2077, которую проведёт на своём Twitch-канале. Представители команды разработчиков пообещали обсудить на ней «разные вопросы». Скорее всего, на стриме пойдёт речь о новом большом патче и версиях для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и S.
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Уже сегодня мы получили первое подтверждение для вчерашних предположений: спустя несколько часов после анонса владельцы консолей Xbox обнаружили, что игра теперь отображается в библиотеке как «оптимизированная для Series X|S».
Размер цифровой версии игры тоже изменился — с 57 до 72 Гбайт. Но пока клиент Cyberpunk 2077 никаких патчей и обновлений не скачивает и не устанавливает. Если пользователь решит удалить установленную игру и попытается заново её скачать, то Microsoft Store подсунет ему именно старую версию на 57 Гбайт.
February 14, 2022
Мы просто уверены, что после сегодняшней прямой трансляции на Twitch-канале Cyberpunk 2077 ситуация с версиями для новых консолей окончательно прояснится. А ещё Том Уоррен, редактор сетевого издания The Verge, попытался спросить у поляков насчёт появившейся раньше времени информации об оптимизированной для Series X|S» версии Cyberpunk 2077 и получил в ответ «твит» от официального канала игры, прикрепленный к этой новости.