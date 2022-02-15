Разработчики из Riot Games продолжают заниматься развитием условно-бесплатного шутера Valorant, регулярно пополняя список доступных персонажей и не только. Поводом для сегодняшней заметки об игре стал короткий анимационный ролик, посвящённый Вайпер — специалисту по отравляющим газам. Собственно, эта девушка и должна стать новым героем Valorant.
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Публикация подобного материала — предвестник уже ставшей стандартной пиар-кампании для нового героя. Следом должен случиться полноценный анонс с демонстрацией основных способностей Вайпер, сопровождённый роликом с пояснениями.
В описании к выпущенному сегодня видеоматериалу указано, что «химик из США» (наша героиня) умеет контролировать поле боя с помощью истощающих токсичный газ устройств и ограничивать тем самым обзор противникам. Если кого-то не получилось отравить, то всегда можно прибегнуть к хитрости.
Valorant официально доступна на ПК, информация по новому герою будет представлена в ближайшее время.