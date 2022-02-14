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Новости Software Игнатий Колыско
Масштабная стратегия Total War: Warhammer III была тепло принята прессой — оценки на уровне предыдущих частей серии
Без раздражающих мелочей дело обойтись не могло.
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Релиз стратегии Total War: Warhammer III должен состояться только 17 февраля, но в Сети уже сейчас стали появляться первые обзоры от профильной прессы. На агрегаторе рецензий Metacritic у проекта пока есть 87% рейтинга на основании 27 материалов. Если что, у Total War: Warhammer II имеются те же 87 %, а у первой части — на один процент меньше.

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Критики остались в восторге от проработанности игровых фракций в Total War: Warhammer III, геймплейного разнообразия в битвах и масштабов сюжетной кампании. Отдельные авторы отметили проработанность сражений благодаря продуманному дизайну уровней.

До обсуждения недостатков дело тоже дошло: игровых журналистов в отдельных случаях не удовлетворило поведение ИИ, проблемы с балансом тоже возникали. Авторы отдельно выделили отсутствие крови в предрелизной версии Total War: Warhammer III — эта геймплейная особенность будет добавлена чуть позже в DLC.

Наконец, планомерно устаревающий движок, не способный в отдельных случаях воспроизводить досконально проработанные анимации, пока воспринимается рецензентами как маленький недостаток. Но при разработке следующей части к нему нужно отнестись со всей серьёзностью.

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Релиз Total War: Warhammer III состоится 17 февраля на ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). В этот день проект также пополнит собой библиотеку сервиса PC Game Pass.

#sega #creative assembly #total war warhammer iii
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