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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam раздают атмосферное приключение Dear Esther
Причём в расширенном издании.
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Время от времени Steam тоже раздаёт игры в качестве подарков. Сегодня, например, в сервисе стартовала раздача расширенного издания атмосферного приключения-«бродилки» Dear Esther. Акция продлится до среды, 16 февраля, 18:00 по московскому времени.

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Подарочная раздача Dear Esther лишь косвенно связана с Днём святого Валентина: безусловно, игра повествует историю любви, однако реальная причина — десятилетие со дня выхода проекта в Steam. Стоит также отметить, что изначально Dear Esther вышла ещё в кажущемся сегодня далёким и беззаботным 2008 году в виде модификации на движке Source. Лишь спустя четыре года проект был доработан и выпущен в Steam в виде полноценной игры.

#steam #dear esther
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