Что расскажут, узнаем только завтра.

Анонсы анонсов уже давно стали суровой правдой игровой промышленности. Несколько минут назад CD Projekt RED сообщила, что завтра, 15 февраля, проведёт на своём Twitch-канале прямую трансляцию, посвящённую Cyberpunk 2077. Представители студии «обсудят разные вопросы».

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По всей видимости, нас ждут действительно важные новости: последний раз CD Projekt RED выступала на прямой трансляции более полугода назад, анонсируя крупное обновление версии 1.3. Рискнём предположить, что Cyberpunk 2077 и в этот раз ждёт масштабное обновление и, быть может, оглашение даты выхода версий для консолей текущего поколения. А то уже совсем некрасиво: игроки заждались.

Ну что, чумбы, как насчет небольшого рандеву? Обсудим разные вопросы. Вы с нами? Круто!



Ждем вас завтра, 15 февраля, в 18.00 мск - как всегда на https://t.co/E1C8OYLVhN.



До встречи! pic.twitter.com/6t2nRzIYAB — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) February 14, 2022

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В пользу масштабного обновления можно привести тот факт, что в Steam на днях было зафиксировано обновление базы данных Cyberpunk 2077. В пользу версии для PS5 и Xbox Series же склоняют многочисленные утечки, в том числе и изображения обновлённой обложки игры.