Занимательный футуристический приключенческий боевик The Gunk появился на свет в декабре прошлого года. Изначально игра вышла на Xbox и PC через Microsoft Store, но теперь редмондцы совместно со студией Image & Form Games осознали, что лишать игроков возможности покупать товары в Steam — себе дороже — и решили обеспечить всем желающим покупку проекта в сервисе от Valve.
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Случится это уже весной. Конкретной датой разработчики не поделились, но, как вы прекрасно понимаете, даже в худшем случае ждать осталось всего три с половиной месяца.
The Gunk повествует о том, как космическая дальнобойщица Рани вместе с напарницей натыкаются на следы погибшей цивилизации. Просто так выбраться из западни не удастся: Рани и коллегой предстоит драться с ядовитой разумной грязью, которая явно не испытывает к девушкам доверительных чувств.
Проект получил прохладные оценки критиков и простых игроков, поэтому особо ожидать здесь нечего. Понедельник — это вообще такой день, когда редакции сайта привередничать при выборе новостей для публикации не приходится.