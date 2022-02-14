На игру стоит обратить внимание.

Разработчики из студии Shiro Games, которые ранее выпустили стратегии Northgard и Evoland, представили в конце прошлого года раннем доступе Steam свой новый проект. Игра называется Wartales — это тактическая стратегия c ролевыми элементами, в которой геймеру нужно вести отряд наёмников навстречу богатству, в огромной средневековой вселенной.

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Сам выход Wartales в раннем доступе состоялся 1 декабря 2021 года, игра собрала 90 % положительных рейтингов на основании более 3,3 тысячи написанных. Авторы дождались первой волны обратной связи от пользователей и представили сейчас план по контенту для Wartales на ближайшее время.

В самое ближайшее время в ролевой стратегии должен появиться новый регион — Harag’s Marshlands. Он призван удивить игроков новыми врагами, умениями для животных и механикой исследования заброшенных поселений. Обновление с новой локацией должно выйти уже в следующем месяце, тогда же в клиенте игры повысится планка для максимального уровня героя.

Следом за Harag’s Marshlands в релиз выйдет регион под названием Merchant’s City, данное событие должно случиться грядущим летом. У геймеров появится возможность заняться исследованием столицы, а также прокачать взаимоотношения между членами команды. Данный апдейт также добавит улучшения для лагеря и Великий турнир.

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Авторы Wartales обещают и дальше выпускать обновки для игры с новыми локациями и механиками. По срокам всё менее понятно, чем в случае с Harag’s Marshlands и Merchant’s City. Зато известно, что до конца года в проекте появится процедурно генерируемый контент и возможность вербовать пленных.