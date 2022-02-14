Сейчас бы не выпускать ремейки и ремастеры всего подряд. За «фуллпрайс», естественно.

Летом 2015 года в продажу на консоли PlayStation 4 поступил вдохновлённый Heavy Rain драматический хоррор Until Dawn от известной в наши дни по циклу The Dark Pictures студии Supermassive Games. Что ж, не прошло и семи лет, как в стенах студии начал зреть план по выпуску ремейка Until Dawn. По крайней мере, такой информацией располагает относительно авторитетный инсайдер AccountNGT.

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Подробностей проекта у инсайдера нет, но он выразил надежду на то, что ему удастся её раздобыть. По словам AccountNGT, сведениями о существовании ремейка Until Dawn с ним поделились сразу несколько источников. Видимо, это должно убедить нас в том, что информация хоть и инсайдерская, но всё же достоверная.

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Предполагается, что ремейк выпустят для консолей текущего поколения. Надеемся, что под «текущим поколением» информатор имеет в виду PlayStation 5. Стоит отметить, что Until Dawn — своеобразный звёздный проект для Supermassive Games: именно после него студия завоевала любовь публики и смогла себе позволить заняться серией The Dark Pictures.