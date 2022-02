На самом деле, типичный шутер от Ubisoft.

Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл новые детали шутера The Division Heartland, про который в последнее время информации не поступает. Точно известно, что в игре будет два больших режима: Storm и Excursion. Пул оперативников на старте ограничат тремя классами: Medic, Weapon Expert и Survivalist. А теперь стоит рассказать об этом поподробнее.

Итак, режим Storm предложит игрокам принять участие в PvPvE-активностях, во многом он будет походить на Escape from Tarkov. Геймеры принимают участие в боях, собирают предметы снаряжения и пытаются добраться до базы.

Второй режим, Excursion, предлагает исключительно PvE-контент и предоставляет игрокам возможность сразиться с ИИ-противниками и, опять же, собирать предметы снаряжения. Excursion по своей сути является подготовительным, тренировочным режимом перед основными сражениями.

Пул оперативников представлен тремя классами:

Medic — занимаются лечением себя и других;

Weapon Expert — бронированные бойцы, способные восстанавливать эту самую броню себе и напарникам;

Survivalist — пригодятся для изучения заражённых зон. Специализируются на сборе «лута» и фильтров для противогазов.

Инсайдер Том Хендерсон получил всю описанную выше информацию от нескольких источников, которые прямо сейчас занимаются тестированием и доводкой The Division Heartland. Созданием проекта занимается студия Red Storm, которая до этого делала дополнительный контент для The Division и The Division 2.

Даты релиза у The Division Heartland пока нет, списка целевых платформ — тоже.