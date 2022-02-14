В наши дни выпуск демоверсии — это, скорее, исключение, чем правило, поэтому любой разработчик, который не боится идти на подобный шаг, автоматически заслуживает дополнительного уважения. Так, сегодня стало известно, что демоверсией обзаведётся ролевой боевик Babylon’s Fall от студии Platinum Games.
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На консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 демоверсия появится за неделю до релиза игры — 25 февраля. А вот на PC аналогичная демоверсия задержится до конца марта; то есть, на компьютерах сыграть в демо можно будет уже после формального выхода Babylon’s Fall. Что, конечно, немного снижает смысл демоверсии как таковой.
Как сообщается, весь достигнутый в демоверсии прогресс будет сохранён и перенесён в основную версию игры, если это потребуется. Игроки смогут поиграть как в одиночку, так и в кооперативном режиме с тремя товарищами.
Релиз Babylon’s Fall состоится 3 марта.