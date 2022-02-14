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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Цена на Disciples Liberation в Steam внезапно взлетела с 1 399 до 2 299 рублей
Не имея к этому никаких предпосылок.
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Постоянно дорожающая разработка игр — это утверждение из разряда полуправдивых. Безусловно, разработка игр дорожает: даже без учёта инфляции разработчики и их руководители хотят кушать хлеб не с маслом, а с чёрной икрой. Полуправда заключается в том, что и востребованность игр в наши дни тоже повысилась, что увеличивает рынок сбыта и, как следствие, прибыль. Впрочем, даже если бы роста спроса не произошло, то возникает вопрос, почему «разработка дорожает» в отношении уже добравшихся до релиза проектов.

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Ведь именно это произошло на днях с вышедшей в середине ноября Disciples Liberation. Первоначально проект предлагался по цене в 1 399 рублей, затем на днях подорожал до 1 799 рублей, а спустя несколько часов — и вовсе до 2 299 рублей. Россия не единственная в списке: цены также взлетели на Украине, в Индии, ЮАР, Бразилии и многих других государствах. Стабильность наблюдается разве что в долларовой и еврозоне.

Судя по публикациям на официальной странице Disciples Liberation в Steam, никаких предпосылок к подобному, не побоимся этого слова, взрывному росту цены, не было. Игра не получила ни исполинского расширяющего продолжительность игры в два раза обновления, что могло бы оправдать скачок цены, ни чего бы то ни было в подобном роде вообще. Примечательно, что в Epic Games Store ценник остался (по крайней мере, на момент публикации данного материала) прежним, так что издатели и разработчики просто обязаны объяснить, что происходит.

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Всё это выглядит особенно странно в свете того, что Disciples Liberation была крайне прохладно встречена игроками, отметившими, что со старыми добрыми Disciples новинку роднит разве что название.

#kalypso media #disciples liberation #frima studio
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ChandlerXAAP
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nonses84
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Да нахер она нужна обрезанная в сраку, да ещё и с таким ценником, пускай хуанг сасет
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Шешенбек Тант-Оглы
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Смешно, там геймеры дерутся за rtx 3050, который любой фуфыкс потянет, интересно для кого эти процессоры, если видеокарт нету.
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misterYoda
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Sergey Alexandrovic
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Vladimir Kamyshnikov
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misterYoda
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