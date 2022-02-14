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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Критики высоко оценили Horizon Forbidden West
Но могло быть и лучше, как говорится.
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Обычно мнения критиков редко совпадают с мнениями простых игроков, и от этого наблюдать за подобным несоответствием ещё занимательнее. Возможно, история повторится и в случае с Horizon Forbidden West, поэтому мы сработаем на опережение и опубликуем заметку касательно оценок профессиональных обозревателей и критиков. Благо, именно сегодня, за несколько дней до релиза, Sony сняла эмбарго на публикацию обзоров.

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В целом рецензенты остались довольны: на агрегаторе Metacritic средняя оценка Horizon Forbidden West составляет 89 баллов из 100 возможных. Обозреватели отмечают проработанный открытый мир, усовершенствованную по сравнению с Horizon Zero Dawn боевую систему, а также более внятный и осмысленный сюжет. Отдельно упоминается достойная совместимость с PlayStation 5: благодаря адаптивным триггерам и тактильной отдаче осуществляется более активное погружение в игровой мир.

Конечно же, мнение своих коллег разделяют не все обозреватели. Некоторые наиболее объективные рецензенты сравнивают Forbidden West с попыткой разработчиков прыгнуть выше головы и всеми силами превзойти своё предыдущее творение. В результате чего получились нововведения ради нововведений, без какого бы то ни было логического обоснования.

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Что-то нам подсказывает, что простые игроки будут больше склоняться именно ко второму типу мнений. Впрочем, как оно будет на самом деле, узнаем уже через четыре дня — 18 февраля — когда состоится мировой релиз Horizon Forbidden West.

#horizon forbidden west
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