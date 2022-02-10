Ещё 400 тысячам пользователей ограничили пользование чатом.

Специалисты из команды технической поддержки шутера Valorant выпустили заметку, в которой рассказали о проделанной работе по противодействию токсичному поведению.

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В материале были раскрыты планы на будущее, а также подведены промежуточные итоги. Например, только за прошедший январь этого года игрокам блокировали возможность пользоваться чатом более 400 тысяч раз, более 40 тысяч невоспитанных игроков получили баны.

С целью усиления контроля за токсичным поведением разработчики задумали ужесточить наказания. В будущем геймеры будут получать наказания сразу же после фиксации нарушения, а не в конце матча, как это сделано сейчас. Речь идёт не о бане, а блокировке доступа к чату. Модерация голосового чата тоже будет ужесточена, одна из мер будет внедрена уже в середине текущего года. Riot Games также собирается запустить региональную экспериментальную систему, которая обеспечит прямую связь между игроками и агентами поддержки.

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Последние будут рассматривать жалобы и принимать меры, пока тестирование системы идёт в Турции. Более подробно о принимаемых авторами Valorant меры по снижению токсичности можно прочитать в специальной заметке.