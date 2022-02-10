За полтора года.

Летом 2020 года в раннем доступе появился нестандартный выживастик Grounded, действие которого разворачивается в микромире, куда попадают уменьшенные до размеров муравьёв человечки — наши главные герои. Как и всё нестандартное, Grounded привлёк внимание общественности, и вот, на сегодняшний день в него уже сыграли десять миллионов пользователей. О чём разработчики из Obsidian Entertainment сообщили с большой помпой и нескрываемой радостью.

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Чтобы отметить данное событие, авторы предоставили всем желающим возможность бесплатно поиграть в Grounded на протяжении ближайших трёх суток. Так что проверить свои фобии можно будет вплоть до конца воскресенья.

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Несмотря на статус игры в раннем доступе, Grounded получила очень высокие пользовательские оценки, так что если лишнее свободное время есть — оценить проект стоит.