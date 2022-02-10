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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторитетный инсайдер утверждает, что многострадальная Dead Island 2 ещё в разработке
Но нужно ли это кому-то спустя восемь лет?
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Dead Island 2 имеет все шансы попасть в учебники игростроения как проект, который на протяжении восьми лет преследовали сплошные проблемы. Несколько раз сменившиеся разработчики, начало производства с нуля... Одним словом, беда. Только мы в очередной раз забыли о существовании данного многострадального проекта, как на связь вышел инсайдер Том Хендерсон, сообщивший, что проект ещё жив.

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Более того, на текущий момент у Dead Island 2 уже имеется рабочий прототип, и источники Хендерсона даже смогли его опробовать. Какими-то полезными деталями геймплея с нами не поделились, ограничившись лишь комментарием о том, что новинка выглядит как значительно усовершенствованная первая часть — в общем, то, чего и хотят фанаты зомби-боевиков.

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Само производство уже подбирается к завершающей стадии: согласно осведомителям Хендерсона, релиз Dead Island 2 состоится либо в конце текущего, либо в начале следующего года. Перед этим нас ждёт полноценная официальная презентация.

#dead island 2 #dambuster studios
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