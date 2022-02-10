К сожалению или к счастью, но Epic Games будет продолжать раздавать подарочные игры в своём магазине ещё как минимум до конца текущего года, а это значит, что каждый четверг нужно быть начеку и следить за тем, что за новый подарок нам предлагают забрать в Epic Games Store. Сегодня, например, в магазине стартовала раздача инди-выживания Windbound.
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Игра повествует о том, как наша героиня, воительница Кара, после кораблекрушения оказалась на необитаемом острове. Чтобы выжить, Каре предстоит исследовать остров, избегать опасностей и, используя первобытные орудия труда, обеспечить себя пищей, ночлегом и, что уж греха таить, безопасным жилищем.
На следующей неделе в EGS раздадут «незабываемое» приключение Brothers A Tale of Two Sons.