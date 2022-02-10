Или через 11 месяцев после анонса.

В апреле прошлого года студия Paintbucket Games представила третью часть серии антиутопических симуляторов Beholder. С тех пор об игре ничего не было слышно, и вот, сегодня авторы огласили точную дату выхода проекта: 3 марта. Игра будет распространяться через Steam и GOG. Возможности оформить предварительный заказ пока нет, поэтому стоимость игры пока неизвестна.

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В апреле прошлого года студия Paintbucket Games представила третью часть серии антиутопических симуляторов Beholder. С тех пор об игре ничего не было слышно, и вот, сегодня авторы огласили точную дату выхода проекта: 3 марта. Игра будет распространяться через Steam и GOG. Возможности оформить предварительный заказ пока нет, поэтому стоимость игры пока неизвестна.