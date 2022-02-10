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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Антиутопический симулятор Beholder 3 выйдет в начале марта
Или через 11 месяцев после анонса.
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В апреле прошлого года студия Paintbucket Games представила третью часть серии антиутопических симуляторов Beholder. С тех пор об игре ничего не было слышно, и вот, сегодня авторы огласили точную дату выхода проекта: 3 марта. Игра будет распространяться через Steam и GOG. Возможности оформить предварительный заказ пока нет, поэтому стоимость игры пока неизвестна.

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В апреле прошлого года студия Paintbucket Games представила третью часть серии антиутопических симуляторов Beholder. С тех пор об игре ничего не было слышно, и вот, сегодня авторы огласили точную дату выхода проекта: 3 марта. Игра будет распространяться через Steam и GOG. Возможности оформить предварительный заказ пока нет, поэтому стоимость игры пока неизвестна.

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#beholder 3
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В Steam проходит раздача антиутопического симулятора Beholder
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Роман Гордеев
19:08
Так на тебя это никак не повлияет. Просто обяжут габена потратить условные 100к баксов на открытие представительства, для него это не деньги
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Profit
18:59
Какие пруфы, если ты , обмудень "OsirisD2" , под ВПН сидишь, кусок ты недоразвитого идиота??)))) СИДИ В СВОЕЙ КОНУРЕ , А ГДЕ ОНА - ВООБЩЕ НЕ ВАЖНО)))
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
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