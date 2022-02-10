Разве кто-то против?

В рамках февральского выпуска Nintendo Direct было объявлено о скором выходе на карманной консоли Switch дилогии отличных головоломок Portal. Обе игры будут доступны на устройстве в составе сборника Portal: Companion Collection, его релиз должен случиться до конца текущего года, но точная дата не называется.

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По случаю анонса был представлен специальный трейлер, где главный антагонист GlaDOS вещает с хорошо знакомым фанатам Portal сарказмом, пока игрок блуждает по хорошо знакомым локациям из игры.

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Напомним, оригинальная Portal вышла в 2007 году вместе с большим комплектом The Orange Box, а Portal 2 появилась в апреле 2011. Обе игры получили заслуженное признание от сообщества и могут похвастаться невероятно высокими рейтингами в Steam (98 % положительных отзывов как у оригинала, так и у второй части).