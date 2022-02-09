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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony представила Gran Turismo Sophy — «прорывной» ИИ, способный обеспечить новые впечатления от видеоигр
Сколько мы раз такое уже слышали? Впрочем, раз в год и палка стреляет.
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Правдоподобный искусственный интеллект в играх — задача, которую разработчики пытаются решить с самого зарождения такого понятия, как компьютерная игра. До сих пор реализовать ИИ, который действовал бы по-человечески, не удалось, но, возможно, анонсированный сегодня алгоритм Gran Turismo Sophy приблизится к мечте.

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Gran Turismo Sophy является детищем отдела Sony AI и разрабатывающей игры серии Gran Turismo студии Polyphony Digital. Алгоритм реализован таким образом, чтобы грамотно обрабатывать игровые условия и менять свои действия в зависимости от игровой ситуации, ставя перед собой целью одержать победу в гонке. ИИ даже обучен спортивному этикету: не мешать другим гонщикам, уважать полосу их движения и избегать столкновений, будь то намеренные или случайные.

Если верить разработчикам Gran Turismo Sophy, то их ИИ способен потягаться с лучшими игроками, создав при этом полное ощущение того, что это играл реальный человек. Частично это напоминает алгоритмы AlphaStar и OpenAI Five для StarCraft II и Dota 2 соответственно, обучавшиеся у профессиональных игроков и имитировавшие их действия.

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Тестировали систему в Gran Turismo Sport, однако допускается её применение и в будущих играх серии. Применяется она в грядущей Gran Turismo 7 или нет, в пресс-релизе не уточняется.

#sony #polyphony digital
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