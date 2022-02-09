Сколько мы раз такое уже слышали? Впрочем, раз в год и палка стреляет.

Правдоподобный искусственный интеллект в играх — задача, которую разработчики пытаются решить с самого зарождения такого понятия, как компьютерная игра. До сих пор реализовать ИИ, который действовал бы по-человечески, не удалось, но, возможно, анонсированный сегодня алгоритм Gran Turismo Sophy приблизится к мечте.

реклама

Gran Turismo Sophy является детищем отдела Sony AI и разрабатывающей игры серии Gran Turismo студии Polyphony Digital. Алгоритм реализован таким образом, чтобы грамотно обрабатывать игровые условия и менять свои действия в зависимости от игровой ситуации, ставя перед собой целью одержать победу в гонке. ИИ даже обучен спортивному этикету: не мешать другим гонщикам, уважать полосу их движения и избегать столкновений, будь то намеренные или случайные.

Если верить разработчикам Gran Turismo Sophy, то их ИИ способен потягаться с лучшими игроками, создав при этом полное ощущение того, что это играл реальный человек. Частично это напоминает алгоритмы AlphaStar и OpenAI Five для StarCraft II и Dota 2 соответственно, обучавшиеся у профессиональных игроков и имитировавшие их действия.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Тестировали систему в Gran Turismo Sport, однако допускается её применение и в будущих играх серии. Применяется она в грядущей Gran Turismo 7 или нет, в пресс-релизе не уточняется.