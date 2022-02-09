Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Ubisoft разрабатывает стелс-игру, которая изначально подразумевалась как крупное дополнение для Assassin’s Creed Valhalla, но потом была переформирована в отдельный игровой проект. Как передают журналисты, проект существует под кодовым названием Rift и находится в активной разработке уже несколько лет, перейдя в статус отдельной игры в конце 2020-го.
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Согласно имеющейся сейчас информации, главным героем Rift станет ассасин Басим, с которым мы познакомились в «Вальгалле», а игровой мир по своим масштабам значительно уступит последним играм серии Assassin’s Creed, дабы лучше реализовать акцент на скрытном прохождении.
Предполагается, что релиз проекта состоится либо в конце текущего, либо в начале следующего года.