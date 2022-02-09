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Новости Software Михаил Андреев
Начался приём предзаказов на Evil Dead The Game
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Хотя Evil Dead The Game выйдет только через три месяца, когда на дворе уже будет светло, зелено и относительно тепло, предоставить игрокам возможность оформить на неё предварительный заказ разработчики совместно с издателем решили уже сейчас. Практика достаточно пагубная, бессмысленная и зачастую приводящая к неприятным последствиям, но, тем не менее, она всё ещё действует и пользуется спросом среди геймеров.

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Параллельно с открытием предзаказов разработчики также опубликовали сопутствующий им видеоролик с сюжетной составляющей. Хотя он был опубликован на YouTube-канале PlayStation, не спешите раньше времени бить тревогу: Evil Dead The Game также выйдет и на PC с Xbox. В случае с PC, правда, придётся пользоваться Epic Games Store; по крайней мере, первое время.

В Evil Dead The Game нам предстоит сыграть за культовых персонажей из вселенной «Зловещих мертвецов», и, сразившись на стороне добра, закрыть брешь между мирами, из-за которой в наш мир стали проникать различные чудовища и прочие недоброжелатели.

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Релиз Evil Dead The Game назначен на 13 мая. Это будет пятница. Естественно, дата выбрана неслучайно, и мы ни капельки не удивимся, если на деле игра готова к релизу гораздо раньше; просто для «красивой даты» было решено повременить.

#saber interactive #evil dead the game #boss team games
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