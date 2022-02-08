Временно станет такой, какой должна быть постоянно.

Вышедшая осенью прошлого года спортивная аркада Riders Republic не снискала особой любви игрового сообщества, однако Ubisoft не сдаётся и продолжает пытаться вызвать у игроков к данному проекту хоть немного тёплые чувства. Осуществляется это дедовским и действенным способом — предоставлением временно бесплатного доступа, в рамках которого игроки могут «распробовать» проект.

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Ближайший период бесплатного доступа в Riders Republic стартует на этой неделе, 10 февраля, и продлится четыре дня — вплоть до 14 февраля. В перечне платформ упоминаются только консоли прошлого и текущего поколений, так что, по всей видимости, PC в акции не участвует.

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Вместе с тем Ubisoft объявила о «коллаборации» с Prada: с сегодняшнего дня игроки в Riders Republic смогут получить уникальное внутриигровое снаряжение и предметы одежды.