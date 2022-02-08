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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, Apex Legends скоро заглянет на консоли текущего поколения
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Как оно часто бывает в современной игровой индустрии, рейтинговые агентства разных стран раньше времени случайно (или «случайно») сливают в Сеть информацию об играх и планах разработчиков. Так, сегодня внимательные посетители порталов рейтинговых агентств Европы и Тайваня обнаружили, что на их страницах появились версии Apex Legends для PlayStation 5 и Xbox Series — консолей, которые, полагаем, давно уже пора именовать текущим, а никак не новым поколением.

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Примечательно, что датой выхода соответствующих версий Apex Legends значится восьмое февраля. Возможно, сегодня «нативные» версии игры для вышеуказанных консолей выйдут параллельно со стартом сезона «Неповиновение».

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Ходят слухи, что на PS5 и Xbox Series популярная королевская битва получит поддержку быстрой загрузки, возможность воспроизведения при 120 кадрах в секунду, ну и, естественно, более приятную графику.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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