Полноценно, имеется в виду.

Как оно часто бывает в современной игровой индустрии, рейтинговые агентства разных стран раньше времени случайно (или «случайно») сливают в Сеть информацию об играх и планах разработчиков. Так, сегодня внимательные посетители порталов рейтинговых агентств Европы и Тайваня обнаружили, что на их страницах появились версии Apex Legends для PlayStation 5 и Xbox Series — консолей, которые, полагаем, давно уже пора именовать текущим, а никак не новым поколением.

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Примечательно, что датой выхода соответствующих версий Apex Legends значится восьмое февраля. Возможно, сегодня «нативные» версии игры для вышеуказанных консолей выйдут параллельно со стартом сезона «Неповиновение».

Apex Legends was also rated for PS5 and Xbox Series in Europe. pic.twitter.com/NrsZpXXR7d — Gematsu (@gematsu) February 8, 2022

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Ходят слухи, что на PS5 и Xbox Series популярная королевская битва получит поддержку быстрой загрузки, возможность воспроизведения при 120 кадрах в секунду, ну и, естественно, более приятную графику.