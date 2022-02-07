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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» будет удалять из поисковой выдачи домены с нелегальным контентом
Спасибо новому меморандуму, который подписали все крупные IT-компании.
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Издание «Ведомости» сообщает, что правообладатели и интернет-компании подписали новую версию антипиратского меморандума, главная цель которого — ужесточение мер борьбы с пиратами. Ключевым новшеством документа можно считать положение по удалению из поисковой выдачи сайтов-рецидивистов из поисковой выдачи «Яндекса».

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Под действие обновлённого меморандума попадут домены, число пиратских ссылок на которые превысит 100. Из-под действия меры выведены легальные площадки — СМИ, социальные сети, сайты госорганов и так далее.

Под запрет должны попасть около 20 % доменов из реестра Медия-коммуникационного союза. По крайней мере, такую информацию выдал президент союза Михаил Демин. Среди них есть Lostfilm, Kinogo и другие сайты. В отношении означенных 20 % доменов, внесённых в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов. Всего за три с небольшим года из поисковой выдачи было удалено более 40 миллионов ссылок на нелегально размещённый контент.

Со стороны правообладателей документ подписали крупнейшие медиахолдинги и каналы – «Газпром–медиа», «Национальная медиа группа», «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», «Яндекс», VK, «Рамблер интернет холдинг» и другие.

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Михаил Демин убеждён, что удаление доменов злостных пиратских сайтов позволит «значительно оптимизировать» расходы правообладателей на защиту своих прав. Действие меморандума планируют распространить на все объекты интеллектуальной собственности кроме фотографий.

#яндекс #пиратство
4
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Родион Жуков
00:09
Это смешно .Ради дискретки в винде приходится качать недософт от производителя тот же адреналин .В то время как на линукс они идут из коробки сразу !А еще ты забыл упомянуть ,что на винде практикуется...
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Мда… Науку ниже плинтуса загнали. А теперь желающие, на шару книги и программы не найдут где скачать. — Получение денежных профессий только для богатых. — Тут уж не до игрушек. Большинство будет за ед...
«Яндекс» будет удалять из поисковой выдачи домены с нелегальным контентом
KILHARD
23:58
а если взломаешь их ПО, ГИБДД будет штрафовать? у вас пиратское авто
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VII
23:57
А чего это СМИ не удаляют?? Там же, в основном, или брехня, или пропаганда.
«Яндекс» будет удалять из поисковой выдачи домены с нелегальным контентом
KILHARD
23:55
Маркет убили Кинопоиск в онлайн кинотеатр превратили Осталось добить поисковик) Дак го го гоооо!
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23:53
А заклинивание панели задач сбоку — это что за фича? Можно её как-то откатить?
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32Влад32
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REY_B_
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