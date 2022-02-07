Спасибо новому меморандуму, который подписали все крупные IT-компании.

Издание «Ведомости» сообщает, что правообладатели и интернет-компании подписали новую версию антипиратского меморандума, главная цель которого — ужесточение мер борьбы с пиратами. Ключевым новшеством документа можно считать положение по удалению из поисковой выдачи сайтов-рецидивистов из поисковой выдачи «Яндекса».

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Под действие обновлённого меморандума попадут домены, число пиратских ссылок на которые превысит 100. Из-под действия меры выведены легальные площадки — СМИ, социальные сети, сайты госорганов и так далее.

Под запрет должны попасть около 20 % доменов из реестра Медия-коммуникационного союза. По крайней мере, такую информацию выдал президент союза Михаил Демин. Среди них есть Lostfilm, Kinogo и другие сайты. В отношении означенных 20 % доменов, внесённых в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов. Всего за три с небольшим года из поисковой выдачи было удалено более 40 миллионов ссылок на нелегально размещённый контент.

Со стороны правообладателей документ подписали крупнейшие медиахолдинги и каналы – «Газпром–медиа», «Национальная медиа группа», «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», «Яндекс», VK, «Рамблер интернет холдинг» и другие.

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Михаил Демин убеждён, что удаление доменов злостных пиратских сайтов позволит «значительно оптимизировать» расходы правообладателей на защиту своих прав. Действие меморандума планируют распространить на все объекты интеллектуальной собственности кроме фотографий.