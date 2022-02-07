Сейчас слово «прорыв» настолько обесценено, что мы бы особо ничего не ждали.

Годы идут, а вторая буква в аббревиатуре ИИ продолжает расшифровываться отнюдь не как «интеллект». Возможно, сделать первый шаг к тому, чтобы шутки на эту тему канули в лету, собирается Sony совместно с Polyphony Digital, разработчиками Gran Turismo 7. По крайней мере, сегодня компании анонсировали на эту среду, 9 февраля, некое мероприятие, в рамках которого представят «прорывной проект» в области искусственного интеллекта.

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Анонс анонса снабдили коротеньким тизером, в рамках которого помимо симпатичного видеоряда можно найти прозрачные намёки на гоночные игры, а конкретно — на франшизу Gran Turismo. Не исключено, что новая технология будет применяться в грядущей Gran Turismo 7, а её презентацию решили оставить на закуску, создав вокруг новенькой гонки ещё больше «хайпа».

Что же на самом деле подразумевают представители Sony и Polyphony Digital, догадаться пока не представляется возможным, поэтому остаётся только ждать среды.

🏁 COMING SOON 🏁



On 2/9, our team is excited to launch our Gaming Flagship and announce a breakthrough project in #AI created through a collab with Polyphony Digital Inc. (PDI) and @Sony Interactive Entertainment (SIE). Enjoy this sneak peek. https://t.co/XlHvBQuu1Q — Sony AI (@SonyAI_global) February 7, 2022