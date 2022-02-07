На Battlefield Mobile, как бы иронично это ни звучало, сейчас возлагаются большие надежды, включая потенциальную равноправную конкуренцию с очень популярной Call of Duty Mobile. Релиз проекта ещё достаточно отдалённая перспектива, но уже в конце этого месяца в нём пройдёт закрытое бета-тестирование. Сперва о планах по проведению теста в финансовом отчёте объявил руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон, теперь же игра получила свежее обновление «весом» почти в 434 Мбайта.
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Важно помнить, что EA собирается сделать из Battlefield Mobile полноценную, но в то же время портативную версию игры из знаменитой серии: ожидайте разрушаемость, масштабные карты, стандартные четыре класса бойцов, боевую технику и прочие атрибуты Battlefield.
New update for #BattlefieldMobile (433.81 MB) in preparation for closed beta at the end of this month. pic.twitter.com/ERrcQlzw2l— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) February 6, 2022
Мобильный гейминг давно и стремительно завоёвывает рынок — в первую очередь за счёт азиатского региона — поэтому желание разработчиков и издателей откусить хотя бы небольшой кусочек этого душистого пирога вполне объяснимо и закономерно.