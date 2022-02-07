Вот вам и плохой Котик.

В конце прошлой недели компания Activision Blizzard опубликовала финансовый отчёт, в котором отражены результаты деятельности за четвёртый квартал прошлого года. Если коротко, то у крупного издательства дела идут хорошо, никакие скандалы с домогательством и непрошибаемым Котиком не помешали.

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Так, выручка от продаж «косметических» предметах в играх, мини-дополнений и «лутбоксов» во всех играх компании составила $5,1 миллиарда. За прошлый отчётный период издательству удалось собрать $4,85 миллиарда.

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Чистая прибыль за отчётный период выросла до $564 миллионов по сравнению с $508 миллионами годом ранее. Также Activision Blizzard объявила о снижении продаж Call of Duty: Vanguard, которая оказалась не такой успешной, как её предшественница. Но те же пользователи Call of Duty Mobile потратили свыше $1 миллиарда.