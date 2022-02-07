В наши дни при текущей эпидемиологической обстановке наблюдается рост спроса на кооперативные игры. Оно и понятно: друзьям общаться хочется, и безопасно это делать иначе, как через Сеть и, в частности, видеоигры, практически нереально. Может показаться, что разработчики исправно удовлетворяют этот запрос, однако не все представители индустрии согласны с этим мнением.
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Так, Майк Бут, ведущий дизайнер культового кооперативного зомби-боевика Left 4 Dead, считает, что хоть в мире и наблюдается рост предложения совместных игр, но он всё ещё недостаточен. По мнению Бута, это непростая задача — проработать и создать качественную игру с кооперативной функциональностью, где залогом победы является совместная работа игроков, и возможности «затащить» в одиночку не предусмотрено правилами.
Именно таких игр, которые изначально подразумевают кооперативное прохождение и создавались с расчётом на него, на рынке видеоигр и не хватает, считает Бут.
Последним проектом Бута является поддерживающий совместное прохождение VR-эксклюзив Demeo. Вскоре в раннем доступе выйдет адаптированная под стандартный гейминг версия Demeo с подзаголовком PC Edition.