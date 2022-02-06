А God of War отлетела так далеко, что её уже в десятке вовсе нет.

Несколько недель подряд лидерскую позицию в чарте продаж в Steam заслуженно удерживала PC-версия God of War. Что ж, король «умер», да здравствует король. Да какой и как: абсолютнейшим лидером продаж в Steam на этой неделе ожидаемо стал зомби-боевик Dying Light 2.

реклама

Догадаться, что дело будет обстоять именно таким образом, можно было ещё несколько дней назад, когда появлялись первые новости о рекордных пиковых «онлайнах» Dying Light 2, в несколько раз превосходивших самые удачные показатели первой части. Замечательно, заслуженно, однако чарт продаж на этой неделе выглядит совсем блёкло: шесть строчек из десяти заняты именно новым проектом от студии Techland.

Десятка лидеров по итогам уходящей недели:

Dying Light 2;

Dying Light 2;

Dying Light 2 Ultimate;

Lost Ark Platinum Founder’s Pack;

Dying Light 2;

Elden Ring;

Dying Light 2;

It Takes Two;

Dying Light 2 Deluxe;

Total War Warhammer III.

анонсы и реклама Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% -40% в Киберпонедельник в Ситилинке <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Какие из этих позиций относятся к предварительным заказам, пока сказать сложно: соответствующей информацией мы не располагаем, да и в чарте она не отмечена. Но логично предположить, что тройка лидеров — это именно продажи по предварительным заказам: в конце концов, релиз Dying Light 2 состоялся только в пятницу, тогда как в чарте результаты за всю неделю.