Несколько недель подряд лидерскую позицию в чарте продаж в Steam заслуженно удерживала PC-версия God of War. Что ж, король «умер», да здравствует король. Да какой и как: абсолютнейшим лидером продаж в Steam на этой неделе ожидаемо стал зомби-боевик Dying Light 2.
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Догадаться, что дело будет обстоять именно таким образом, можно было ещё несколько дней назад, когда появлялись первые новости о рекордных пиковых «онлайнах» Dying Light 2, в несколько раз превосходивших самые удачные показатели первой части. Замечательно, заслуженно, однако чарт продаж на этой неделе выглядит совсем блёкло: шесть строчек из десяти заняты именно новым проектом от студии Techland.
Десятка лидеров по итогам уходящей недели:
- Dying Light 2;
- Dying Light 2;
- Dying Light 2 Ultimate;
- Lost Ark Platinum Founder’s Pack;
- Dying Light 2;
- Elden Ring;
- Dying Light 2;
- It Takes Two;
- Dying Light 2 Deluxe;
- Total War Warhammer III.
Какие из этих позиций относятся к предварительным заказам, пока сказать сложно: соответствующей информацией мы не располагаем, да и в чарте она не отмечена. Но логично предположить, что тройка лидеров — это именно продажи по предварительным заказам: в конце концов, релиз Dying Light 2 состоялся только в пятницу, тогда как в чарте результаты за всю неделю.