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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bandai Namco создаёт собственный движок, который станет основой для игр с открытым миром
Не всякое «двигло» способно справляться с данной задачей.
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Современные игровые движки — сложнейшие системы, обеспечивающие взаимодействие многочисленных компонентов игры, и только самые крупные и богатые компании могут позволить себе создавать их самостоятельно под собственные нужды. Среди таких счастливчиков — Bandai Namco, на днях объявившая в беседе с японскими СМИ о работе над собственным современным движком.

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Согласно плану, новый движок будет ориентирован на применение в крупных играх с открытыми мирами. Если верить сотрудникам Bandai Namco, работа над движком началась в 2018 году, а руководителем проекта назначен Жюльен Мерсерон, возглавлявший разработку Fox Engine для Konami.

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Отказываться от применяющихся сейчас движков, в том числе Unity и Unreal Engine, компания не собирается: их продолжат использовать там, где они лучше всего себя проявляют.

#bandai namco
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OsirisD2
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Михаил
17:18
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Каа
17:18
В говно типа пупг не играл вообше, а в говно типа танки поиграл 2500 боев, просёк на 100% на чём игра стоит и удалил аккаунт. А вот песочницы хороши бывают, типа Астронир, Элит Данжероус.
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