Не всякое «двигло» способно справляться с данной задачей.

Современные игровые движки — сложнейшие системы, обеспечивающие взаимодействие многочисленных компонентов игры, и только самые крупные и богатые компании могут позволить себе создавать их самостоятельно под собственные нужды. Среди таких счастливчиков — Bandai Namco, на днях объявившая в беседе с японскими СМИ о работе над собственным современным движком.

реклама

Согласно плану, новый движок будет ориентирован на применение в крупных играх с открытыми мирами. Если верить сотрудникам Bandai Namco, работа над движком началась в 2018 году, а руководителем проекта назначен Жюльен Мерсерон, возглавлявший разработку Fox Engine для Konami.

анонсы и реклама 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% -40% в Киберпонедельник в Ситилинке Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Отказываться от применяющихся сейчас движков, в том числе Unity и Unreal Engine, компания не собирается: их продолжат использовать там, где они лучше всего себя проявляют.