Современные игровые движки — сложнейшие системы, обеспечивающие взаимодействие многочисленных компонентов игры, и только самые крупные и богатые компании могут позволить себе создавать их самостоятельно под собственные нужды. Среди таких счастливчиков — Bandai Namco, на днях объявившая в беседе с японскими СМИ о работе над собственным современным движком.
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Согласно плану, новый движок будет ориентирован на применение в крупных играх с открытыми мирами. Если верить сотрудникам Bandai Namco, работа над движком началась в 2018 году, а руководителем проекта назначен Жюльен Мерсерон, возглавлявший разработку Fox Engine для Konami.
Отказываться от применяющихся сейчас движков, в том числе Unity и Unreal Engine, компания не собирается: их продолжат использовать там, где они лучше всего себя проявляют.