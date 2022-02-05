А это уже в 5,5 раз больше, чем у первой части.

Начало выходных у тех, кто трудится «пятидневку», традиционно приводит к скачку «онлайнов» игр. Что уж говорить про долгожданные новинки, такие, как Dying Light 2. Спустя пару часов после релиза, состоявшегося примерно сутки назад, проект уже в 3,6 раза превзошёл оригинал по пиковому «онлайну», но было очевидно, что это только начало. Что ж, предсказание ожидаемо сбылось: полчаса назад в Dying Light 2 одновременно присутствовали 245,553 человека, что примерно в 5,5 раз выше, чем максимальный показатель «онлайна» первой части серии.

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Удивительного в этом, впрочем, ничего нет: у Dying Light 2 и рекламная кампания была мощнее, да и задел в лице первой части, ставшей эталоном в жанре зомби-боевиков, присутствовал.

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А вот с точки зрения оценок новинка проигрывает первой части: успевшие поиграть в Dying Light 2 журналисты и проявляющие с ними удивительное единство мнений игроки уточняют, что в сиквеле очень слабый сюжет, плохо проработанные персонажи и откровенно скучные задания. Зато похвалили за большой нелинейный игровой мир и его наполненность событиями и возможностями. В общем, достойное, но не шедевральное продолжение ровно такого же оригинала.