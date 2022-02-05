Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» Dying Light 2 перед выходными приблизился к 250 тысячам
А это уже в 5,5 раз больше, чем у первой части.
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Начало выходных у тех, кто трудится «пятидневку», традиционно приводит к скачку «онлайнов» игр. Что уж говорить про долгожданные новинки, такие, как Dying Light 2. Спустя пару часов после релиза, состоявшегося примерно сутки назад, проект уже в 3,6 раза превзошёл оригинал по пиковому «онлайну», но было очевидно, что это только начало. Что ж, предсказание ожидаемо сбылось: полчаса назад в Dying Light 2 одновременно присутствовали 245,553 человека, что примерно в 5,5 раз выше, чем максимальный показатель «онлайна» первой части серии.

реклама

Удивительного в этом, впрочем, ничего нет: у Dying Light 2 и рекламная кампания была мощнее, да и задел в лице первой части, ставшей эталоном в жанре зомби-боевиков, присутствовал.

анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

А вот с точки зрения оценок новинка проигрывает первой части: успевшие поиграть в Dying Light 2 журналисты и проявляющие с ними удивительное единство мнений игроки уточняют, что в сиквеле очень слабый сюжет, плохо проработанные персонажи и откровенно скучные задания. Зато похвалили за большой нелинейный игровой мир и его наполненность событиями и возможностями. В общем, достойное, но не шедевральное продолжение ровно такого же оригинала.

#techland #dying light 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

9,5 минут кооперативного геймплея Dying Light 2 записали на видео
Пиковый «онлайн» Dying Light 2 в Steam в несколько раз превзошёл «онлайн» первой части
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
816
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6
9
Ремонт Sony Xperia Z2 и почему ремонтировать битые телефоны не всегда хорошая идея
31
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
22
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula: разрушая баррикады
5
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
19
Divinity 2: Ego Draconis: краткий обзор
2
KeysOFF продаёт ключи на Windows и Office по скидкам к 14 февраля
Метеоритные ожоги: Как Земля каждый день справляется с миллионами падающих звезд
8

Сейчас обсуждают

Sergej V
00:40
страну назови, жилец в Европе.
Правительство России активно разрабатывает налоги на майнинг, учитывая все "за" и "против"
MinerETh
00:38
Живу в Европе, вывожу налом. Ничего не нужно доказывать и платить ндс. Ахахахаха
Правительство России активно разрабатывает налоги на майнинг, учитывая все "за" и "против"
Sergej V
00:34
она и так в тени , о чём ты?
Правительство России активно разрабатывает налоги на майнинг, учитывая все "за" и "против"
Sergej V
00:32
попробуй сделать это в Финляндии к примеру , да в любой стране ЕС. и внезапно надо будет доказать легальность денег, а потом уплатить НДС ахахахаха
Правительство России активно разрабатывает налоги на майнинг, учитывая все "за" и "против"
ev_rus
00:31
Я то купил что хотел, и ни на что не наскребал. А зачем тебе 3090, которая нафиг ни для чего не нужна?
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Я - Константин
00:30
Верно на все сто ...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Civilian
00:30
А ты в курсе, что АУЕ - запрещенная в России организация и ты сейчас пропагандируешь ее ценности?
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
terenty79
00:30
интуль, тормоз ты такой неспешный, где у тебя актуальные драйвера? амуди с невидией, уже по 4 новых обновления выкатило, с тех пор как ты своими последний раз разродился. причем те и обновляли и опти...
Мобильный графический процессор Intel Arc A370M приближается по производительности к GTX 1650 Super
Жорiн з Азову
00:29
Доходность майнинга на видеокартах NVIDIA выросла до 935 дней в ожидании перехода Эфира на PoS
ev_rus
00:28
Вот вы все такие, стукачи, недовольные. Печально.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем