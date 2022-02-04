Разработчики из студии Kunos Simulazioni совместно с издательством 505 Games опубликовали новый трейлер гоночного симулятора Assetto Corsa Competizione. В свежем ролике разработчики показали игровой процесс проекта, заснятый с помощью консоли PlayStation 5, и прояснили ситуацию с датой релиза.
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Оказывается, на консолях нового поколения автосимулятор выйдет чуточку раньше запланированного — не 24, а 22 февраля. Для Xbox Series X|S и PlayStation 5 заявлена поддержка полного цикла дня и ночи, 60 кадров/с и онлайн-лобби на 30 человек.
На PlayStation 4 и Xbox One гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione давно вышел, но владельцы консолей предыдущего поколения смогут бесплатно обновиться до более продвинутых версией без необходимости вносить деньги и с возможностью использовать старые сохранения. За подробностями стоит обратиться к официальному сайту.