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Новости Software Игнатий Колыско
Гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione выйдет на современных консолях на два дня раньше запланированного
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Разработчики из студии Kunos Simulazioni совместно с издательством 505 Games опубликовали новый трейлер гоночного симулятора Assetto Corsa Competizione. В свежем ролике разработчики показали игровой процесс проекта, заснятый с помощью консоли PlayStation 5, и прояснили ситуацию с датой релиза.

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Оказывается, на консолях нового поколения автосимулятор выйдет чуточку раньше запланированного — не 24, а 22 февраля. Для Xbox Series X|S и PlayStation 5 заявлена поддержка полного цикла дня и ночи, 60 кадров/с и онлайн-лобби на 30 человек.

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На PlayStation 4 и Xbox One гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione давно вышел, но владельцы консолей предыдущего поколения смогут бесплатно обновиться до более продвинутых версией без необходимости вносить деньги и с возможностью использовать старые сохранения. За подробностями стоит обратиться к официальному сайту.

#kunos simulazioni #assetto corsa competizione
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