На что ей потребовался почти год.

Студия Hazelight, создающая небольшие, бюджетные, но при этом очень уютные и достойные игры, сообщила о том, что её кооперативная головоломка It Takes Two к сегодняшнему дню разошлась пятимиллионным тиражом, что «значительно» превзошло все ожидания коллектива.

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Релиз It Takes Two состоялся в конце марта. Таким образом, на достижение отметки в пяти миллионов копий игре потребовалось всего чуть больше десяти месяцев. Первый же свой миллион копий проект сумел преодолеть за один месяц.

5… that’s FIVE million copies of #ItTakesTwo ￼sold! 😳💥🥳



Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! 😍 — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

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Напомним, что It Takes Two повествует трогательную историю переживающей семейный кризис пары, которая в один прекрасный день оказывается превращённой в игрушки своей дочери. Чтобы выбраться из этого заколдованного мира, кукле-отцу и кукле-матери необходимо пройти через череду отнюдь не простых головоломок и ловушек. Игра рассчитана только на совместное прохождение вдвоём с товарищем.