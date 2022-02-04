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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Кооперативная головоломка It Takes Two преодолела отметку в пять миллионов проданных копий
На что ей потребовался почти год.
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Студия Hazelight, создающая небольшие, бюджетные, но при этом очень уютные и достойные игры, сообщила о том, что её кооперативная головоломка It Takes Two к сегодняшнему дню разошлась пятимиллионным тиражом, что «значительно» превзошло все ожидания коллектива.

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Релиз It Takes Two состоялся в конце марта. Таким образом, на достижение отметки в пяти миллионов копий игре потребовалось всего чуть больше десяти месяцев. Первый же свой миллион копий проект сумел преодолеть за один месяц.

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Напомним, что It Takes Two повествует трогательную историю переживающей семейный кризис пары, которая в один прекрасный день оказывается превращённой в игрушки своей дочери. Чтобы выбраться из этого заколдованного мира, кукле-отцу и кукле-матери необходимо пройти через череду отнюдь не простых головоломок и ловушек. Игра рассчитана только на совместное прохождение вдвоём с товарищем.

#hazelight #it takes two
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