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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Гоночная аркада GRID Legends обзавелась свежим геймплейным трейлером
Скоро релиз, вот разработчики и активизировались.
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Не успеем мы и оглянуться, как пролетит и февраль. Понимают это и разработчики GRID Legends, которые, помня, что 25 февраля их творение доберётся до прилавков, опубликовали сегодня свежий геймплейный трейлер проекта. Главная тема видеоролика — игровые режимы и особенности GRID Ledends.

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Нам поведали, что в GRID Legends будут представлены многочисленные гоночные трассы, в том числе расположенные в черте крупных и известных городов (включая Москву), сюжетный режим, который разработчики сравнивают с произведением кинематографа, а также редактор трасс и кроссплатформенный сетевой режим.

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Игра запланирована к выходу на всех актуальных платформах, а именно: на PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. Проще говоря, перед нами «кроссгенный» проект. Со всеми вытекающими из этого последствиями и преимуществами.

#grid legends
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Timur vtoroj
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Civilian
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Dmitry Mitry
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Гоночная аркада GRID Legends обзавелась свежим геймплейным трейлером
DoctorDno
20:38
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Civilian
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