Последнее время всё больше и больше разработчиков игр и представителей медийного пространства позволяют себе сообщать об участии в проектах, связанных с NFT. Общество к невзаимозаменяемым токенам пока совершенно не готово, а на фоне ненависти геймеров ко всему, что связано с «криптой», так и вовсе настроено к этой технологии крайне агрессивно.
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Вчера вечером о своём желании создать коллекцию NFT-контента по серии Worms («Червячки») объявило владеющее правами на данную торговую марку издательство Team17. Проект должен был носить название MetaWorms NFT, однако встречен он в игровом сообществе был закономерно прохладно; ситуация усугублялась тем, что даже многие сотрудники Team17, которых руководство не поставило в известность о своих планах, поддержали негативно настроенную часть сообщества.
Что ж, «бунт» удался: буквально полчаса назад компания Team17 пошла на попятную, объявив о закрытии проекта MetaWorms NFT. Издательство прислушалось к мнениям своих сотрудников, партнёров и игрового сообщества, и как результат решило отказаться от шагов в сторону NFT.
Team17 is today announcing an end to the MetaWorms NFT project.— Team17 (@Team17) February 1, 2022
We have listened to our Teamsters, development partners, and our games’ communities, and the concerns they’ve expressed, and have therefore taken the decision to step back from the NFT space.
О планах на NFT, а затем об отказе от них, ранее сообщили разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, а также известный актёр озвучки Трой Бейкер. Удобно и удачно, что подобные переобувания в воздухе пока ещё «прокатывают».