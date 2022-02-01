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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Chernobylite в апреле выйдет на консолях текущего поколения, а на PC получит трассировку лучей
Хотя «уже» тут не к месту. Правильнее было бы «наконец-то соизволит добраться».
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Chernobylite вот уже несколько лет с учётом раннего доступа радует обладателей PC и консолей прошлого поколения, но вот пользователи консолей поколения текущего — PlayStation 5 и Xbox Series — до сих пор вынуждены играть через функцию обратной совместимости. Что ж, 21 апреля это безобразие закончится: именно на эту дату назначен релиз полноценных версий Chernobylite для современных консолей от Microsoft и Sony.

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Как и положено любому уважающему себя проекту, Chernobylite для PS5 и Xbox Series получит два рабочих профиля — «Производительность» и «Качество». В первом случае ожидайте разрешение 1080p при шестидесяти кадрах в секунду, во втором — 4K при тридцати кадрах в секунду. В случае с PlayStation 5 же заявлена полная поддержка особенностей контроллера DualSense, включая тактильную отдачу и адаптивные триггеры.

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Вместе с тем 21 апреля состоится релиз крупного обновления, которое поведает ранее неизвестные детали истории Татьяны и Игоря. Наконец, в тот же день на PC состоится релиз Chernobylite Enhanced Edition — с трассировкой лучей и массой графических усовершенствований.

#the farm 51 #chernobylite
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