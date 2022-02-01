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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Руководитель PlayStation объяснил, зачем Sony покупает Bungie
Естественно, что без цели подобные сделки не сделываются.
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Вчера вечером стало известно, что полку внутренних студий Sony скоро прибудет: свежим приобретением компании станет отмеченный массой наград коллектив Bungie. Сделка оценена в $3,6 млрд, и естественно, что всем интересно, с какой целью вообще Sony осуществляет такие огромные траты. Что ж, благодаря беседе руководителя PlayStation Джима Райана с журналистами GamesIndustry нам теперь примерно понятна высшая цель Sony.

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По словам Райана, последние годы Sony идёт по пути мультиплатформенности и создания качественных игр-сервисов. Огромный опыт студии Bungie в этом деле поможет Sony быстрее двигаться в выбранном направлении. Райан убеждён, что Bungie с её талантливейшими разработчиками станет отличным дополнением для Sony.

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На завершение сделки, впрочем, потребуется время. Как много, не уточняется. Одно точно: Райан заявил, что переговоры между Sony и Bungie начались ещё несколько месяцев назад, то есть, перед нами не «ответ» на рекордную сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Расширение игрового подразделения Sony на этом не заканчивается.

#sony #bungie
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