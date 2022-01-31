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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony приобрела студию Bungie (Halo, Destiny) за $3,6 млрд
Грядёт объединение индустрии под разными флагами.
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Несколько лет назад студия Bungie сбежала из-под ига Activision, чтобы сегодня оказаться во власти другого гиганта — Sony Interactive Entertainment. О том, что известная студия-разработчик, ответственная за игры серии Halo, а также за дилогию боевиков Destiny, станет частью японского гиганта, стало известно сегодня. Сумма сделки составит $3,6 млрд.

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Данное событие особенно примечательно в свете того, что в этом месяце стало известно о постепенном переходе всего холдинга Activision Blizzard под контроль Microsoft. Очень любопытная возникает ситуация, когда два гиганта наращивают потенциалы, чтобы впоследствии завалить нас высококачественными играми, особенно если вспомнить, что Bungie раньше работала на Microsoft.

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Но не будем здесь пребывать в сладких фантазиях. Что же до реальности, то для Bungie технически мало что меняется: студия продолжит трудиться как трудилась прежде, сохранит творческую независимость и весь свой административный состав. Разве что бюджеты игр теперь могут быть повыше.

#sony #bungie
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