The Legend of Zelda Ocarina of Time считается одной из лучших игр всех времён и народов, и убедиться в этом можно, взглянув на работу энтузиастов, занимающихся портированием данного шедевра конца 1990-х на персональные компьютеры. Работа продвигается уже давно, и сегодня нашему вниманию был представлен свежий трейлер проекта.
реклама
Ни о каком обновлении текстур и графических эффектов, естественно, речи даже не идёт: энтузиасты хотят сохранить тот самый дух старенькой «Зельды», дабы PC-геймеры могли ощутить оригинальную атмосферу без лишних усовершенствований. Технически, конечно, порт будет относительно современным: поддерживать широкоформатные мониторы и даже воспроизводиться при шестидесяти кадрах в секунду.
Как уверяют разработчики, проект «почти полностью» играбелен. Когда он станет таковым для широкой аудитории, впрочем, не сообщается.
Отметим, что The Legend of Zelda Ocarina of Time — настолько культовый проект, что параллельно с вышеуказанным портом в производстве находится и порт от коллектива Harbour Masters. А его-то дождаться как раз вполне реально: выход должен состояться в конце февраля.