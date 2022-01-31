Как сообщает издание Znak со ссылкой на предоставленный ему пресс-релиз от Институра развития интернета, российское правительство рассматривает возможность выделения грантов отечественным разработчикам, которые будут создавать «патриотические» видеоигры.
реклама
Уточняется, что на государственную поддержку могут рассчитывать не только создатели игр, но и производители иного «национального контента» в цифровой среде. Что касается видеоигр, то под программу попадают проекты, которые будут освещать события Великой Отечественной войны, а также повествовать о специальных войсках и знаменитых разведчиках. Все ли это критерии, пока не до конца ясно.
Конкурс среди ИТ-компаний стартует в начале февраля. Конкретные суммы не указываются. Стоит отметить, что правительство не первый раз делает акцент на потенциале видеоигр в деле воспитания молодёжи и продвижения конкретных политических идей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, например, считает продвижение патриотизма и истории России через видеоигры очень дальновидным шагом.