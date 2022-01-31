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Хотя формально разработка Call of Duty Modern Warfare II не подтверждена — её анонс, если он вообще состоится должен случиться примерно в конце лета или в начале осени — но разнообразные слухи о ней появляются с частотой столь завидной, что в существование данного проекта верить всё легче. На днях, например, инсайдер RalphsValve, специализирующийся на серии Call of Duty, со ссылкой на свои источники сообщил, что в работе над Modern Warfare II принимают участие одиннадцать коллективов Activision.

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Среди них: Demonware, High Moon Studios, Infinity Ward Austin, Infinity Ward Poland, Infinity Ward LA, Beenox. Treyarch, Activision, Raven Software, Toys for Bob и Sledgehammer Games. Подобная «распределённая» разработка, уточняет инсайдер, позволит в адекватные сроки завершить подготовку различных элементов игры, которые потом соберут воедино и проверят ближе к релизу.

Информацию косвенно «подтвердил» и куда более авторитетный инсайдер Том Хендерсон, уточнивший, что Modern Warfare II перешла в стадию альфа-версии, и на текущий момент её состояние куда более достойное, чем у двух предыдущих частей Call of Duty на тех же этапах их развития.

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Напомним, что Modern Warfare II — следующая часть переосмысления современной подсерии Call of Duty. Первая переосмысленная часть — Call of Duty Modern Warfare — вышла в 2019 году.