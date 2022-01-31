Sony решила перестать держать фанатов творчества своих внутренних студий и коллективов-партнёров в неведении, поэтому наконец-то огласила точную дату проведения свежего мероприятия State of Play, в рамках которых компания последние пару лет оглашает все самые важные анонсы из мира игр. Итак, примкнуть к своим мониторам следует в ночь со второго на третье февраля — в 01:00 по московскому времени.
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Главным героем всей февральской State of Play станет гоночный симулятор Gran Turismo 7: обещают показать более тридцати минут свежего геймплея, записанного с PlayStation 5.
К сожалению, Sony не уточнила, будет Gran Turismo 7 единственным героем всей программы или же просто самой примечательной её частью. Как бы то ни было, ждать осталось всего ничего — проще уже узнать всё постфактум.
Релиз Gran Turismo 7 запланирован на четвёртое марта на PlayStation 5 и PlayStation 4.