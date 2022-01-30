Последний раз известия от девелоперов поступали аж в сентябре.

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Несмотря на то, что Atomic Heart претендует на звание самого амбициозного проекта в современной отечественной игровой индустрии, его разработчики из студии Mundfish проявляют удивительную пассивность в деле публикации новых сведений, снимков экрана и трейлеров. К счастью, девелоперы осознают, что так поступать некрасиво, поэтому уведомили игроков о том, что новый трейлер Atomic Heart выйдет в начале февраля.

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Каково будет наполнение данного трейлера, порадует ли он наличием геймплейных кадров и насколько будет продолжительным — всё это пока под вопросительным знаком. Ясно одно: ролик хотели опубликовать раньше, однако некоторые актёры озвучки трейлера заболели ковидом, из-за чего сроки сдачи трейлера сместились вправо.

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Когда Atomic Heart доберётся до релиза, до сих пор неизвестно. Напомним лишь, что действие проекта разворачивается в альтернативной истории, где СССР не распался, а сохранился, благодаря чему технологическое развитие человечества пошло по другому пути. Весьма лестная история, но сценаристам виднее.