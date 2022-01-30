Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Свежий трейлер Atomic Heart про альтернативный СССР выйдет в феврале
Последний раз известия от девелоперов поступали аж в сентябре.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Несмотря на то, что Atomic Heart претендует на звание самого амбициозного проекта в современной отечественной игровой индустрии, его разработчики из студии Mundfish проявляют удивительную пассивность в деле публикации новых сведений, снимков экрана и трейлеров. К счастью, девелоперы осознают, что так поступать некрасиво, поэтому уведомили игроков о том, что новый трейлер Atomic Heart выйдет в начале февраля.

реклама

Каково будет наполнение данного трейлера, порадует ли он наличием геймплейных кадров и насколько будет продолжительным — всё это пока под вопросительным знаком. Ясно одно: ролик хотели опубликовать раньше, однако некоторые актёры озвучки трейлера заболели ковидом, из-за чего сроки сдачи трейлера сместились вправо.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Когда Atomic Heart доберётся до релиза, до сих пор неизвестно. Напомним лишь, что действие проекта разворачивается в альтернативной истории, где СССР не распался, а сохранился, благодаря чему технологическое развитие человечества пошло по другому пути. Весьма лестная история, но сценаристам виднее.

#atomic heart #mundfish
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые детали Atomic Heart: детальная система разрушений врагов, музыка Мика Гордона в открытом мире и кое-что ещё
Создатели Atomic Heart уже планируют производство сиквела проекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

TONcoin, бывший GRAM - криптовалюта от Павла Дурова
23
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
115
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
65
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
51
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть вторая
+
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Михаил
23:50
Тут есть еще Терентий он же Бжик
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
Григорий Симоненков
23:49
В принципе, прочитав твой ник, комментировать сообщение наверное излишне будет.
Radeon RX 7900 ХТ получит нейрочип, а GeForce RTX 4090 технологию ускорения Raytracing – инсайдеры
Михаил
23:48
На авито тоже слили, чтобы не позориться с ценами?
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
Владимир Егоров
23:48
Зп надо менять,да и с такой зп ты такую видяху и комп к ней долго не купишь,я покупал,потому что знал,что для моего бюджета это будет не так болезнено, да я отдал чуть больше половины зп тогда за карт...
Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
mysterix
23:41
Тут вы про блёклую невзрачную картинку утрировали. Скорее это про выгорание кинескопов. На TN ничего подобного нет.
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Inqizitor
23:40
Пусть Интел лучше наштампует пару миллионов карт для начала, чтобы дефицита не было. Ну и цены уже радуют - 3070 за 900(!!!???) баксов вместо 350, максимум, 400 и то под вопросом - это именно то, что ...
300 топовых видеокарт Arc Alchemist будут разыграны на конкурсе Intel
Мегавольт
23:40
По идее она по производительности должна быть близка к 5600, в итоге подложили свинью. Как 3050vs 2060. К такой шине уже гддр7 надо завозить для компенсации.
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Жорiн з Азову
23:39
Нэ бэжить по грэчку та сырныкы
Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
terenty79
23:39
Вся суть этой крипты, все на афере, мошенничестве строится.
Сoindesk: Пользователи уличили соучредителя DeFi-платформы Wonderland в мошенничестве
Женя Витязь
23:39
Зелот никогда не устанет дно пробивать:)
Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем